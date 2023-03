Se abre paso en las Grandes Ligas

Gracias al trabajo duro, perseverancia, paciencia, mucho sacrificio y un país que me abrió las puertas, lo pude cumplir. Estoy orgullosa de mí¨ MARIANA PATRACA DIRECTIVA MEXICANA, SOBRE SU MEDALLA DE BRONCE EN BEISBOL DE JO.

"Lo sueño, lo planeo, trabajo duro y lo consigo", son las palabras con las que Mariana Patraca se motiva día a día para reafirmar su lugar dentro y fuera del diamante.

La mexicana es una de las piezas más importantes de los Diamondbacks de Arizona, ya que se desempeña como Gerente de Operaciones Internacionales y de Scouteo en el equipo de las Grandes Ligas.

Antes de llegar al mejor beisbol del mundo, Mariana aprendió a jugar softbol en la antigua casa de los Diablos Rojos del México.

"Cuando era chiquita, una vez, de casualidad, en la televisión estaba la Serie Mundial de los Indios de Cleveland contra los Bravos de Atlanta y de ahí me surgió esa curiosidad de empezar en el juego; yo narraba los juegos y empecé a aprender a llevar un box score.

Después descubrí que cerca de mi casa estaba el Parque del Seguro Social; entonces me la vivía en el parque, me volví fanática de los Tigres de Quintana Roo. Desde chiquita supe lo que quería, quise jugar beisbol, pero lamentablemente, cuando era niña, no había beisbol femenil. Empecé a jugar softbol y jugué con la Selección de México por 12 años y me tocó participar en algunos Mundiales y Panamericanos, y el softbol fue mi camino, porque gracias a eso me abrí puertas en becas en Estados Unidos, donde estudié mi carrera y mi maestría", comentó Patraca.

La tesis que realizó para graduarse de la Maestría en Dirección Deportiva fue su pase a la MLB, específicamente con los Gigantes de San Francisco, ya que la temática principal era sobre los retos y obstáculos de los peloteros latinos cuando llegan a Estados Unidos.

"Me fui a estudiar a Miami y cuando me gradué quería trabajar en beisbol, regresé a México, toqué puertas y ahí me di cuenta que me hacía falta fortalecer mi preparación más apegada al deporte. Conseguí una beca como coach en California. Después de la maestría, mi corazón me decía que quería estar en un equipo de las Ligas Mayores, así que me tomé mis cosas, me fui a a Dominicana donde no conocía a nadie, les dejé mi tesis y la mandaron a todas las franquicias. A la gerencia de San Francisco le gustó y me contrataron", recordó Mariana.

CONQUISTA EL BRONCE

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Mariana se colgó la medalla de bronce junto a la novena de República Dominicana.

La mexicana está al frente del Centro de Operaciones del conjunto caribeño, así estuvo presente en la aventura en Japón.

"Uno de mis recuerdos más remotos es cuando veía a los clavadistas en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

A mis 4 años me paraba en el lavamanos del baño y me aventaba a la regadera jugando a que era clavadista.

"Desde esas primeras Olimpiadas que vi, cada 4 años me emocionaba y tenía un sentimiento único al ver a los atletas, las medallas, las culturas, las mascotas, los diferentes países, siempre quise estar ahí", comentó Mariana.

Como jugadora de softbol, Patraca no tuvo la oportunidad de representar a México en una justa olímpica, así que disfruta los logros del equipo con el que colabora.

"Era mi máximo sueño y no pude lograrlo. Sin embargo gracias al trabajo duro, perseverancia, paciencia, mucho sacrificio y un país que me abrió las puertas, lo pude cumplir. Estoy orgullosa de mí", reflexionó.

Este año, también formará parte del staff de la Selección Mexicana que participará en el Clásico Mundial de Beisbol.

