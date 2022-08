¡Un canje colosal!

En la operación que se concretó horas antes del cierre del mercado de canjes, San Diego también obtuvo al primera base Josh Bell y transfirió a media docena de jugadores a Washington, entre ellos el zurdo novato MacKenzie Gore y el primera base/designado Luke Voit. Los otros son los prospectos James Wood, C.J. Abrams, Robert Hassell III y Jarlin Susana.

Voit fue incluido de último momento en el paquete luego que el primera base de San Diego Eric Hosmer apeló a una cláusula de su contrato y vetó el canje a Washington, según dijo una fuente al tanto de la negociación. La fuente habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el canje aún no se había completado.

Tras obtener a Soto, el gerente general de los Padres, A.J. Preller, se hizo también de los servicios del pelotero de cuadro Brandon Drury, quien llega de Cincinnati.

Los Padres enviaron al campocorto de ligas menores Víctor Acosta con destino a los Rojos a cambio de Drury, de 29 años.

Drury suma 20 jonrones en esta campaña, la mayor cifra en su carrera.