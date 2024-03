El legendario Pepe Segarra se integra a Fox Sports

Cambiar de dirección a los 69 años no debe ser una decisión sencilla pero José Vicente Segarra García, conocido como "Pepe" o uno de los "Tres Amigos", se atrevió a dar un giro en su carrera y abandonar Televisa para unirse a Fox Sports en las transmisiones de beisbol y de futbol americano.

En un evento realizado en los estudios de su nueva casa, Pepe Segarra se puso la gorra de Fox Sports y con lágrimas de emoción en los ojos, recibió mensajes de bienvenida de algunos de sus nuevos compañeros como Gustavo Mendoza, Jimena Sánchez, Alberto Lati, Fernando Schwartz, entre otros.

"Esto no es solamente especial sino algo sumamente significativo. Me integro a un gran equipo que es el de Fox Sports, me integro a un grupo maravilloso de personas, cronistas, comentaristas que me han dado un recibimiento fantástico y les agradezco el respaldo y apoyo que me han dado" Pepe Segarra

"Esto no es solamente especial sino algo sumamente significativo. Me integro a un gran equipo que es el de Fox Sports, me integro a un grupo maravilloso de personas, cronistas, comentaristas que me han dado un recibimiento fantástico y les agradezco el respaldo y apoyo que me han dado", dijo Segarra en su presentación.

NUEVO CICLO

Acompañado por Andrea Pérez García-Escudero, la Directora General del canal, Segarra se mostró "feliz de abrir un nuevo ciclo dentro de mi carrera después de tantos años en los medios y agradecido con FOX Sports por confiar en él en esta etapa de su vida.

El mayor de los "Tres Amigos" será parte de las transmisiones de MLB y de NFL y su gran debut será nada más y nada menos que en la serie de pretemporada entre los New York Yankees y los Diablos Rojos del México los siguientes 24 y 25 de marzo.