¡Bienvenido a Miami!

El tercera base de los Marlins, una posición que jugó esporádicamente en sus primeras 11 temporadas en Grandes Ligas, vistió por primera vez la camiseta de Miami el miércoles, en su presentación formal en el parque del equipo. El dominicano acordó un contrato por dos años y 17 millones de dólares con los Marlins, después de pasar las últimas cuatro temporadas con los Filis de Filadelfia, campeones defensores de la Liga Nacional.

Ha aparecido en 1.328 partidos. Solamente ha iniciado en tercera base 21 de ellos, todos en la temporada 2020 con los Filis. Casi toda su carrera la ha pasado ya sea como campocorto o en segunda base.

"Digo, estoy bien en donde quiera que el equipo quiera que me coloque", dijo Segura. "He jugado a la mitad del cuadro toda mi carrera. Jugué un poco en tercera en ´20 y me siento bien ahí. Es otro reto y me encanta. Soy uno de esos tipos a quienes les gusta la acción".

Segura recibirá un salario de 6,5 millones este año y 8,5 millones en 2024 y el acuerdo incluye 10 millones de opción para el equipo en 2025, con dos millones de cláusula de salida. Tendrá una suite de hotel cuando estén de gira y contribuirá 1% de su salario a caridad.

Segura utilizó el No. 2 con los Filis; en Miami ya lo tiene el segunda base Jazz Chisholm y ni siquiera consideró pedirle un cambio. Portará el 9 con los Marlins, número que utilizó en el inicio de su carrera, con los Cerveceros de Milwaukee. Segura bateó .277 en 98 partidos con los Filis la temporada pasada, después, en postemporada tuvo un promedio de .214 y jugó la Serie Mundial por primera vez.

"Esperé 11 años para que llegara ese momento, y solamente agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de llegar", dijo Segura. "Nada mejor que eso. Una vez que pruebas ese sabor, quieres regresar cada año".

Con un promedio de bateo de por vida de .285, Segura tiene .305 en el estadio de los Marlins.