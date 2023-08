¡El que sigue!

El sueño de Williamsport sigue alimentándose. La Selección Mexicana derrotó (3-1) a su similar de Venezuela y avanzó otra ronda en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, que se desarrolla en esta ciudad, ubicada en Pennsylvania, Estados Unidos.

La Municipal de Tijuana mostraron poderío en la ofensiva desde la primera entrada; sin embargo, las carreras tardaron en timbrar y fue hasta el quinto episodio cuando lograron remontar la pizarra.

Un inning de tres carreras sentenció el encuentro para que México avanzara a la siguiente ronda, donde ya espera al ganador del duelo entre Japón y Panamá; el siguiente compromiso tricolor será este miércoles.

El pitcher Gael Leyva, con una soberbia actuación en el montículo y remolcando la tercera carrera, sentenció el partido ante los de Maracaibo, que ya se despidieron de la Serie Mundial.

El lanzador Tricolor trabajó el juego completo de seis entradas, en las que se apuntó el triunfo con 75 lanzamientos; permitió dos hits, una carrera sucia y otorgó dos pasaportes; el diestro recetó cinco ponches.

DESAPARECE EL ENTRENADOR DE BAYAMO DE CUBA

Un entrenador del primer equipo cubano que participa en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas está desaparecido, informaron el pasado lunes los directivos del torneo. El entrenador del Bayamo, José Pérez, dejó el Little League International Grove, la villa donde los equipos residen, la noche del sábado y no regresó, informó el portavoz del torneo Kevin Fountain. "Little League Internacional se ha comunicado con todas las autoridades pertinentes y asegurará que el equipo de Bayamo siga teniendo el mejor apoyo y la mejor experiencia en Williamsport", indicó Fountain. Bayamo es el primer equipo de Cuba que compite en el torneo y la desaparición del entrenador ocurrió horas después de que las Pequeñas Ligas y la Federación de Béisbol de Cuba extendieron su relación hasta 2025.