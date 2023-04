Orioles caen ante Yanquis

Los Orioles de Baltimore, del mexicano Ramón Urías, cayeron 5-3 en el último juego de la serie ante Yanquis de Nueva York.

Un día después de recibir el Guante de Oro por su destacada participación en la segunda base en 2022, el mayor de los Urías nada pudo hacer ante la ofensiva de la novena neoyorquina.

"Me llegaron muchas felicitaciones de la gente que está contenta por lo que he hecho. No me puesto a pensar (en el impacto que ha generado en los fans) porque he estado enfocado", dijo el pelotero de los Orioles cuando le notificaron sobre su galardón.

En el primer inning, Nueva York puso la primera en la pizarra con un sencillo de Giancarlo Stanton.

Aaron Judge fue el encargado de impartir su ley en el diamante del Orioles Park con un par de cuadrangulares en la tercera y octava entradas.

Baltimore despertó en la sexta gracias al doble de Anthony Santander que mandó a la registradora a Franchy Cordero y Ryan Mountcastle.

Adley Rutschman también colaboró con un jonrón, pero de poco sirvió.

Otro de los mexicanos que tuvo acción fue Taijuan Walker. El lanzador trabajo durante 4.2 entradas permitiendo 3 hits, 2 carreras, recetando 5 ponches y otorgando 5 pasaportes en la derrota de Filadelfia por 6-4 con Cincinnati.

En el triunfo 11-0 de Tampa Bay contra Atléticos de Oakland, el cubano Randy Arozarena bateó sencillo e impulsó una carrera.

Los Rays alcanzaron la marca de 9-0 en el inicio de la temporada 2023. La última vez que un equipo de las Grandes Ligas abrió el año con una racha ganadora fueron los Cerveceros, con 13 partidos, en 1987.

MLB: RESULTADOS DE AYER

Rojos 6-4 Filis

M. Rojas 4-1 Tigres

Atléticos 0-11 Rays

Yanquis 5-3 Orioles

5-3 Orioles M. Blancas 0-1 Piratas

Marlines 7-2 Mets

Marineros 6-7 Guardianes

Astros 5-1 Mellizos

Cardenales 1-6 Cerveceros

Rangers 8-2 Cachorros

Nacionales 6-7 Rockies

Reales 1-3 Gigantes

Azulejos 12-11 Angelinos

Dodgers 6-11 Diamantes

