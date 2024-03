Presentan a Bauer con los Diablos

Trevor Bauer está listo para subir al montículo del Diamante de Fuego como parte de los Diablos Rojos del México.

El ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2020 tendrá su debut oficial frente a la afición escarlata este domingo frente a los Yankees de Nueva York en el juego de exhibición que se realizará en la Ciudad de México.

"Estoy preparado para lanzar. Me siento bien, feliz de estar aquí, existe mucha historia y estoy muy emocionado. Contento por llegar este equipo, no conozco mucho el beisbol mexicano, pero sé que conforme avancen los días me iré adaptando al grupo. Haré todo lo que está en mi para poder conseguir los triunfos que se necesitan.

Nunca he pitcheado a esta altura, así que no sé cómo se será mi lanzamiento. Lo hice en Colorado (fue lo más cercano a esta altura) y fue todo. Haré ajustes, haré bullpen y creo voy a estar bien. He estado entrenando. Estoy perfectamente sano", dijo el lanzador de 33 años durante su presentación en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Bauer estaba destinado a brillar en las Grandes Ligas, sin embargo, en 2021 fue acusado de violencia doméstica y agresión sexual y una temporada después fue suspendido 324 partidos que después se redujeron a 194.

"No es un secreto y es un deseo regresar (a la MLB). Ahora mi enfoque está en lanzar aquí. Espero en un punto en el futuro pueda regresar, pero quiero ganar con Diablos", agregó.

Además de la salida contra los Bombarderos del Bronx, el norteamericano lanzará en 5 juegos con los Pingos del 11 de abril al 8 de mayo.