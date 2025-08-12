Willson Contreras lidera a los Cardinals antes de abandonar por lesión

El primera base Willson Contreras abandonó el juego del martes entre los Cardenales de San Luis y los Rockies de Colorado al final de la quinta entrada, debido a una contusión en el pie derecho después de ser alcanzado por un lanzamiento en la parte baja de la cuarta entrada.

El venezolano Contreras fue golpeado en el pie por un lanzamiento a 82,9 mph por parte del abridor de los Rockies, Kyle Freeland. Inmediatamente, Contreras azotó su bate contra el suelo en señal de frustración, antes de romperlo sobre su pierna mientras caminaba hacia la primera base.

Inicialmente, permaneció en el juego, pero fue reemplazado en la primera base por Nolan Gorman al comenzar la sexta entrada.

Contreras ha sido golpeado por 18 lanzamientos esta temporada, liderando la Liga Nacional. Sólo el cubano-mexicano Randy Arozarena y Ty France lo superan en las mayores.

Contreras lidera a los Cardinals con 16 vuelacercas y 65 carreras impulsadas.