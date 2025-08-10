Diablos Rojos del México avanzan con ventaja en el playoff de la Zona Sur

Los Diablos Rojos del México viajarán a Mérida, Yucatán con ventaja de dos juegos en el primer playoff de la Zona Sur tras derrotar 12-1 a los Leones de Yucatán en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

La Pandilla Escarlata enfrentaba un cerrado duelo en casa hasta que la pólvora explotó en la parte baja del séptimo inning, a donde llegaron con ventaja mínima de 2-1. El relevista Edwin Escobar fue maltratado por la ofensiva capitalina. El manager venezolano Eliézer Elizondo retiró a su compatriota del montículo a la espera de mejores resultados.

En el mismo capítulo, los Leones vieron desfilar en la lomita a Trevor Kelley (4 ER), Jake Miednik (4 ER) y Jonathan Vargas (2 BB), quienes no pudieron frenar la embestida escarlata. Fue hasta que llegó Hazahel Quijada que los Leones pudieron terminar con un tormentoso inning en donde permitieron 10 carreras y vieron esfumada la posibilidad de remontar la pizarra.

Tras cerrar el caótico séptimo inning, los Leones intentaron acercarse en la pizarra, pero no tuvieron éxito. Los Diablos Rojos colgaron el cero en la parte alta del octavo y noveno episodio, para mantener su invicto en la Postemporada 2025 de la LMB.

La Pandilla Escarlata viajará entonces a Mérida para continuar el primer playoff en el estadio Kukulcán en donde buscarán un par de triunfos más para dar por terminada la serie y ganar días de descanso mientras se desarrollan el resto de llaves en busca de los dos equipos que disputarán la Serie del Rey por el campeonato de la LMB.