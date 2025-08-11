Diablos toma dos juegos de ventaja sobre Leones

Los Diablos Rojos del México ya tienen medio camino a la Serie de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol.

Con otra contundente ofensiva, la ´Pandilla Escarlata´ venció 12 carreras por 1 a los Leones de Yucatán en el segundo encuentro del Primer Playoff de la Zona Sur en el Estadio Alfredo Harp Helú para colocarse 2 juegos a 0 en la serie.

Luego de escapar de una casa llena en la primera entrada, los Diablos aprovecharon un error de Webster Rivas para abrir la pizarra y pese a que después el receptor melenudo lavó su pifia con un cuadrangular, el México tomó el control de las acciones.

Robinson Canó bateó un imparable para darle de nueva cuenta al equipo escarlata la ventaja en el quinto episodio y sellaron el triunfo con un rally de 10 anotaciones con un triple y un sencillo de Carlos Pérez, un doble de Allen Córdoba, un hit de José Marmolejos y dos pasaportes para Juan Carlos Gamboa y Carlos Sepúlveda. La contienda se reanudará el martes 12 de agosto en el Parque de Beisbol Kukulcán Álamo de Mérida, Yucatán, donde el México Rojo buscará dos triunfos más para sellar su pase a la siguiente ronda.



