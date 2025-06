Andrés Muñoz brilla con los Marineros de Seattle

El momento de subir al montículo ha llegado. Andrés Muñoz se prepara con el mismo ritual de cada juego: no deja sus spikes aunque ya estén rotos, sus ojos los dirige hacia el bateador que está a punto de enfrentar, su rostro desborda seguridad y la pelota sale disparada.

La velocidad promedio que alcanza uno de los lanzamientos del sinaloense -recta, slider o cambio- es de 99 millas por hora y está cargado de sueños que apenas comienza a cumplir con los Marineros de Seattle.

"Yo trato de cambiar los nervios por enojo. Obviamente muchas veces es muy difícil hacer eso, porque no siempre se puede, depende de la situación, de la adrenalina, pero lo intento. No importa quién esté en la caja: quiero sacarlo.

"Las emociones son como estar enojado, pero al mismo tiempo en control. Cuando tienes esas dos combinaciones, das lo mejor posible. A veces sientes que no estás tirando tan duro, pero ves la velocidad y te das cuenta de que sí, porque la adrenalina te lleva a eso", dijo el mexicano durante una videoconferencia.

La ovación en el T-Mobile Park va en aumento al sentir tan cerca la victoria de los Marineros, al mismo tiempo, el "Plebe de Acero" no se desconcentra y recuerda todo el camino que recorrió, desde abandonar la escuela por el beisbol hasta la operación Tommy John que lo dejó fuera de la temporada en 2020 y del róster de los Padres de San Diego.

Sus números son la mejor carta de presentación que tiene en este 2025 con el subliderato en salvamentos de todas las Grandes Ligas, con 17, una efectividad de 1.40 y 33 ponches.

"Siento que las cosas vienen solas, con el trabajo del día a día van a empezar a salir las cosas y uno no puede pensar en lo que pudiera llegar a pasar. Uno tiene que estar en el presente, concentrarte en las entradas de ese día y después si Dios quiere y se dan los récords, bienvenidos sean", puntualizó.

La tarea se ha completado. La marca de 300 chocolates recetados ya está registrada y toca esperar para saber cuál será el siguiente paso de Andrés Muñoz.

¿La escuela o el beisbol?Sentarse en una banca todos los días en un salón de clases no era opción.

A Andrés Muñoz no le llamaban la atención las formas cuadradas o rectangulares, prefería los diamantes, esos que se forman en los campos de beisbol.

Con 14 años se mudó a Oaxaca a la Academia Alfredo Harp Helú para firmar con los Diablos Rojos del México, después fue reclutado por los cazatalentos de las Mayores y, naturalmente, migró con los Padres de San Diego.

"La verdad fue una decisión difícil, porque mis padres siempre me inculcaron que debía tener la escuela, que debía tener la educación necesaria por si el beisbol no me funcionaba, pero fue un riesgo que tomamos y al final valió la pena", comentó.

El Clásico MundialRepresentar a México en el Clásico Mundial de Beisbol es otra de las metas del originario de Los Mochis.

En 2023 no formó parte de la histórica novena tricolor que alcanzó las Semifinales, así que ya levantó la mano para la edición 2026.

"Me ilusiona muchísimo poder estar. El Clásico pasado no pude ir y eso me pesó. Si este año estoy sano, soy el primero que va a estar ahí.

Vamos a pelear, no importa quién esté enfrente. Todo el mundo sabe cómo somos los mexicanos: vamos a darlo todo para ganar", dijo.

Amor gatunoSi se trata de salvamentos, Andrés Muñoz es especialista en ayudar Seattle y a los gatos.

El amor por los animales lo heredó de su abuelo, así que en su natal Sinaloa rescató, hace un año y medio, a su fiel compañera, una gatita que lleva por nombre Matilda.

"Mi abuelo decía que salvar era más que un acto de bondad; era una responsabilidad. A veces, un animal no espera que lo rescates, pero es ahí cuando más lo necesita", expresó el lanzador, quien visita refugios de animales en EU.

