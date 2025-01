Charros y Tomateros, en busca de la gloria

Por: Agencia Reforma

Enero 21, 2025 -

Los Charros de Jalisco iniciarán esta noche su lucha por obtener su tercer título en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Tras lucir en los Postemporada al tener un récord de 8 ganados y 2 perdidos, después eliminar a Mexicali (4-1) en el Primer Playoff y al campeón Hermosillo (4-1) en las Semifinales, la novena tapatía está a sólo 4 victorias de lograr su objetivo: el campeonato.

Para conseguirlo, deberá vencer a los Tomateros de Culiacán, el mejor equipo durante la temporada regular, en una serie que será a ganar 4 de 7 posibles juegos.

"El objetivo es ganar. Nosotros tenemos muy claro eso, sin importar el rival. A lo mejor la gente estaba esperando contra Tomateros por ser más atractivo para ellos, pero en realidad nosotros, el grupo, estamos enfocados en nosotros y en obtener esos cuatro triunfos que nos hacen falta", dijo José Juan Aguilar, jardinero de los Charros.

Será la tercera ocasión que Charros y Tomateros se enfrenten en una Serie Final. En la temporada 2014-15, la primera de Jalisco en la LMP, los sinaloenses se coronaron, pero en el 2021-22, los tapatíos tomaron revancha y lograron el título.

En el último enfrentamiento, los Charros eran dirigidos por Roberto Vizcarra, actual mánager de Culiacán, mientras Benjamin Gil -piloto de los tapatíos- estaba al frente de los sinaloenses. José Juan Aguilar vivirá su segunda Final como jugador de los Charros, equipo al que llegó para la campaña 2021-22, cuando se coronaron por segunda vez.

"Ha sido una organización siempre competitiva, que siempre ha estado en Playoffs. Después del último campeonato habíamos batallado en cuestión de lo esperado, pero creo que todo es también un proceso de aprendizajes. Ahorita gracias a Dios estamos en una Final y (estamos) contentos porque para eso trabajamos" mencionó el michoacano.

A pesar de tener un inicio lento de temporada, los caporales se convirtieron en uno de los mejores equipos en el rol regular, llegando a ganar 7 series al hilo.

"El beisbol es de momentos, buenos y malos, afortunadamente logramos pasar y ahorita es un buen momento. La mentalidad ha sido desde el día uno, desde pretemporada. Nuestro objetivo es estar, ir paso por paso, primero Playoffs y estamos en busca de la Serie del Caribe", expresó Aguilar, quien bateó para .271 en la temporada regular, con un jonrón, 15 producidas y 27 carreras anotadas.

En la Postemporada, "JJ" Aguilar solamente ha tenido dos turnos al bat -ambos en el último encuentro-, en los que conectó dos dobletes y produjo dos carreras.

"Trato de mantenerme, sobre todo estar positivo y a la disposición de Benjamín (Gil). Se lo he comentado a él, si no inicio estoy listo para cuando se me requiera", dijo.