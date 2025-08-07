Alfredo Hurtado de Charros de Jalisco hace historia en la LMB

Con el boleto a postemporada asegurado, los Charros de Jalisco le permitieron a Alfredo Hurtado, buscar una proeza histórica en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El miércoles por la noche, durante el segundo juego de la serie ante Dorados de Chihuahua, el oriundo de Agua Prieta, Hermosillo se convirtió en el décimo pelotero en la historia del circuito mexicano de verano en jugar las nueve posiciones a la defensiva en un mismo juego.

Hurtado saltó al diamante como el quinto bateador en el orden para la novena tapatía, cubriendo la tercera base; situación atípica para el hombre que habitualmente se planta detrás del home plate. Entrada con entrada, ´El Chapo´ iba cambiando su posición en la defensiva de los Charros, primero pasando por las posiciones de cuadro para después aventurarse en los senderos, cubriendo cada posición en los jardines.

Para la novena entrada, ya con la pizarra 10-2 a favor del conjunto de Chihuahua, Hurtado subió a la lomita para concluir su hazaña. Pese a haber otorgado una base por bola, el mexicano logró colgar el cero en su labor monticular y logró convertirse en el segundo jugador en la historia de los Charros de Jalisco en lograr tal hazaña, luego de que Benjamín "Cananea" Reyes lo hiciera en 1967.

Estos son los 10 peloteros que han conseguido la proeza de jugar las nueve posiciones a la defensiva en un juego de LMB:

Benjamín ´Cananea´ Reyes (1967) con Charros de Jalisco

César Tovar (1977) con Pericos de Puebla

Rich Guerra (1979) con Tecolotes de Nuevo Laredo

Natanael Alvarado (1981) con Diablos Rojos del México

Natanael Alvarado (1982) con Azules de Coatzacoalcos

Cuitláhuac Contreras (1991) con Algodoneros de Unión Laguna

Bernie Tatis (1994) con Diablos Rojos del México

Miguel Ojeda (2002) con Diablos Rojos del México

Ricky Álvarez (2012) con Sultanes de Monterrey

Francisco Williams (2018) con Piratas de Campeche

Alfredo Hurtado (2025) con Charros de Jalisco.