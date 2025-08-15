Emocionante victoria de Carolina del Sur en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

SOUTH WILLIAMSPORT, Pensilvania, EE.UU

Carolina del Sur se coló en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas con una remontada de cinco carreras sobre los campeones defensores. Pero el club de Irmo, que representa a la región sureste, está demostrando que merece estar en el torneo, gracias en parte al bateador y lanzador Joe Guiletti.

Lake Mary, equipo floridano campeón de 2024, decidió dar un boleto a Joe en la sexta entrada de la final regional en lugar de enfrentarlo en un momento clave. La decisión resultó perjudicial para Lake Mary cuando Brady Westbrooks conectó un doble de tres carreras para ganar ese juego por 5-4.

El jueves, cuando Carolina del Sur hizo su debut en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas contra Braintree, Massachusetts, Joe tuvo su oportunidad de batear y la aprovechó al máximo. Aportó un doblete en su primer turno al bate y, con las bases llenas en la segunda entrada, disparó una línea entre el jardín izquierdo y el central que superó la cerca para un grand slam que le dio a su equipo una ventaja de 8-0.

"Solo estoy tratando de golpearla fuerte en algún lugar", dijo después del juego. "Pensaba algo así como, 'Por favor, que rebase la cerca'".

Inicialmente, no estaba seguro de si la pelota tenía la distancia, pero la superó. Todo el dugout se vació, rodeándolo mientras cruzaba el plato.

Joe es el primer jugador de Carolina del Sur, y apenas el sexto de la región sureste, en conectar un grand slam.

"Desearía haberlo caminado", dijo el manager de Massachusetts, Frank Fasoli. Sus asistentes sugirieron la jugada, pero Fasoli finalmente decidió dejar que Joe viera un lanzamiento. "Eso es culpa mía".

Joe fue una doble amenaza: también lanzó.

Volviendo al montículo después del grand slam, Joe flexionó sus bíceps y señaló a la multitud. Ello hizo que los fanáticos de Irmo se pusieran de pie. Procedió a ponchar a sus tres rivales.

Carolina del Sur finalmente ganó 13-0 en tres entradas y media --el juego se detuvo bajo las reglas de misericordia de las Pequeñas Ligas. Joe lanzó tres ? entradas, ponchando a ocho y sin permitir hit.

Después de que descendió del montículo, Massachusetts consiguió una anotación, pero el juego ya estaba definido.