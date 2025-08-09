Atléticos aplastan a Orioles con jonrones de Rooker y Langeliers

BALTIMORE

Brent Rooker y Shea Langeliers conectaron jonrones y Jack Perkins obtuvo su primera victoria en su segunda apertura de la temporada mientras los Atléticos vencieron el sábado 11-3 a los Orioles de Baltimore.

Langeliers conectó un jonrón de dos carreras, el número 23 de la temporada, en la primera entrada. El boricua Darell Hernaiz impulsó otra carrera con un elevado de sacrificio para una ventaja de 6-3.

Los Atléticos abrieron el juego con cinco carreras más en la quinta. Rooker conectó un doble impulsor, el mexicano Luis Urías logró un sencillo impulsor, el colombiano Gio Urshela añadió un doble de dos carreras y el doble de regla de terreno de Langeliers amplió la ventaja a ocho carreras.

Perkins (1-2), quien salió del bullpen e hizo su primera apertura de la temporada el domingo pasado, permitió tres carreras con tres hits, ponchó a cinco y dio una base por bolas en seis entradas.

Brandon Young (0-6) trabajó tres entradas para los Orioles, permitiendo seis carreras limpias y seis hits. El relevista dominicano Yaramil Hiraldo lanzó uno 2/3 entradas y permitió tres hits y cuatro carreras.