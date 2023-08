Justin Verlander regresa a los Astros de Houston

Los Astros de Houston volverá a contar con Justin Verlander en su rotación tras adquirir al tres veces ganador del Cy Young en un impactante canje con los Mets de Nueva York, según informaron dos personas con conocimiento directo del acuerdo.

TRASPASO

Las persona hablaron con The Associated Press bajo la condición de no ser identificadas debido a que los equipos no han oficializado el traspaso. Una de las personas indicó que los Astros cedieron a dos dos prospectos: los jardineros Drew Gilbert y Ryan Clifford.

Tras una decepcionante temporada, los Mets han desmantelado el roster más caro en la historia de las Grandes Ligas. Traspasaron al as Max Scherzer a los Rangers de Texas el domingo y ahora se desprenden de Verlander, quien recién en diciembre firmó un contrato de dos años y 86,7 millones de dólares.

La serie de cambios previo a la fecha límite de canjes comenzó la semana pasada con el canje del cerrador David Robertson a los Marlins de Miami.

Verlander, de 40 años, se acreditó la victoria número 250 de su carrera el domingo, y 61 de las mismas fueron con Houston. Los Astros le adquirieron inicialmente de los Tigres de Detroit durante la temporada de 2017 para conquistar un campeonato de la Serie Mundial.

El derecho ganó su tercer Cy Young y segunda Serie Mundial con Houston la pasada temporada, para luego declararse agente libre.

Verlander inició la campaña en la lista de lesionados y pasó por altibajos en sus primeras salida. Pero ha recuperado su mejor versión recientemente, con foja de 4-1 y 1.49 de efectividad en sus últimas siete aperturas. Su marca es de 6-5 con efectividad de 3.15 en 16 aperturas esta temporada, con 81 ponches en 94 1/3 innings.

Los Astros han ganado el Oeste de la Liga Americana en cinco de las últimas seis campañas, pero se encuentran medio juego detrás de los líderes Rangers de Texas.

Nueva York llegó a tener una nómina de 365 millones de dólares tras la inversión de Steve Cohen, su multimillonario dueño. Pero amanecieron el martes con marca de 50-55 y seis juegos detrás del último boleto de comodín en la Liga Nacional.

Cohen aceptó pagar aproximadamente los 35 millones de dólares que quedaban en el contrato de Scherzer para facilitar el acuerdo con los Rangers, recibiendo a Luisangel Acuña, un cotizado prospecto y hermano menor del astro de los Bravos Ronald Acuña Jr. No quedó claro de momento si Nueva York seguirá pagando el salario de Verlander.