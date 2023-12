Verdugo se afeita 2 meses antes para sentirse un Yanqui

Alex Verdugo cumplió con la regla de los Yanquis de Nueva York sobre el vello facial y se afeitó la barba roja dos meses antes de los entrenamientos de pretemporada.

"A mi mamá le encanta, dice que parezco que estoy de vuelta en la escuela secundaria", dijo el jueves el mexicano, quien mostró sus mejillas impecablemente afeitadas durante una conferencia de prensa por Zoom.

Nueva York adquirió al jardinero de 27 años, procedente de los Medias Rojas de Boston el 5 de diciembre a cambio de los derechos Greg Weissert, Richard Fitts y Nicholas Judice.

El dueño de los Yanquis, George Steinbrenner, emitió en 1976 un código que prohíbe el vello facial, salvo por el bigote, así como los mechones largos por debajo del cuello y las patillas largas.

"Esto es importante para los Yanquis, tienes que ester bien rasurado. No lo he estado desde la secundaria. Ni siquiera sabía cómo me veía sin barba. Quería ver cómo reaccionaría mi piel al afeitarse constantemente y mantenerla limpia. Se siente como un nuevo comienzo. Me siento como un niño otra vez", dijo Verdugo.

El pelotero bateó .264 con 13 jonrones, 54 producidas y un OPS de .745 la temporada pasada, su cuarta con los Medias Rojas. Finalista al Guante de Oro, tuvo 12 asistencias desde los jardines y 9 carreras salvadas a la defensiva.

El manager de los Yanquis, Aaaron Boone, piensa que el bateador zurdo podría beneficiarse de lo corto del Yankee Stadium. "No creo que haya alcanzado su potencial, Creo que hay más ahí.".

Verdugo aceptó que había enfurecido cuando se enteró del canje.

"Estaba caliente. Dije, hombre, ¿realmente me enviaron a los rivales, a los Yanquis?".

Sus visitas al Bronx como rival no fueron sencillas. En julio de 2021 fue golpeado en la espalda por una pelota lanzada desde las gradas del jardín izquierdo del Yankee Stadium.

"Es parte de esa rivalidad", dijo.

"La mentalidad en Nueva York, la forma en que la gente habla, es un poco más agresiva y va directo a grano. Eso me gusta. Lo disfruto. Y creo que cuando me vean jugar todos los días y me vean trabajar duro, creo que les gustará".