Albert Pujols se une al club selecto de los 700 jonrones

El dominicano, de 42 años, llegó a 699 vuelacercas en la tercera entrada, una antes de alcanzar la cifra mágica en el Dodger Stadium, en un encuentro en el que los Cardenales arrollaron 11-0 al campeón de la División Oeste de la Liga Nacional.

Con el cuadrangular, en los últimos días de una campaña que el astro ha dicho será su última en las mayores, Pujols se unió a Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714) en uno de los clubes más exclusivos del béisbol.

No me malinterpreten, sé cuál es mi lugar en este deporte, pero desde el primer día, cuando debuté, nunca busqué los números", dijo Pujols. "Siempre he tratado de ganar campeonatos y de intentar mejorar en esos juegos".

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, se deshizo en elogios hacia el hito de Pujols: "Es es como el Monte Rushmore de los bateadores, así que alcanzar esa marca de 700 jonrones, es remarcable".

Un hombre vestido con una camisa azul de los Dodgers con el dorsal 16 de Hideo Nomo a la espalda atrapó la bola del jonrón 700. César Soriano, un angelino de 37 años había capturado la anterior.

Los recuerdos son para los aficionados", señaló Pujols. "No tengo ningún problema si quieren conservarlos. Para eso vienen los aficionados, para tener un momento especial de la historia".

Pujols ha lucido asombroso con el madero en fechas recientes: este fue su 14to bambinazo desde principios de agosto con San Luis, líder de la División Central de la Liga Nacional, y acumula 21 en la temporada.

El histórico garrotazo del quisqueyano produjo tres carreras frente al relevista Phil Bickford. La pelota aterrizó en las primeras filas de la grada del jardín izquierdo, el mismo lugar donde cayó su cuadrangular de dos carreras en el inning previo ante el zurdo Andrew Heaney.

Recorrió las bases sonriendo y, tras cruzar el plato y apuntar con los dedos al cielo, se acercó a saludar a su compatriota y exestrella de los Dodgers, Adrián Beltré, a quien le chocó la mano a través de la red. Después se encaminó a la banca de los Cardenales entre abrazos y felicitaciones a cada paso.

Pujols recibió una prolongada ovación con el público de los Dodgers, el equipo donde terminó la temporada pasada, en pie.

Sus dos vuelacercas dieron a los Cardenales una ventaja de 5-0, que ampliaron en tres carreras más en el quinto gracias a un doble remolcador de Dylan Carlson y a un cuadrangular de dos de Lars Nootbaar.

El colombiano José Quintana (6-6) se anotó el triunfo tras permitir cinco hits en seis episodios y dos tercios, con seis abanicados.

La derrota fue a la foja de Heaney (3-3)

Por los Cardenales, el dominicano Albert Pujols de 4-2, con dos anotadas y cinco remolcadas. El venezolano Juan Yepez de 5-2, con dos anotadas y una producida.

Por los Dodgers, el cubano Miguel Vargas de 3-1. El dominicano Hanser Alberto de 3-1.