Juguetes sexuales lanzados en partidos de la WNBA

La WNBA sigue lidiando con una serie de problemas relacionados con juguetes sexuales.

En la última semana y media, se han lanzado juguetes sexuales a la cancha durante los partidos en Atlanta el 29 de julio, Chicago el 1 de agosto y Los Ángeles el 5 de agosto. El objeto más reciente que se lanzó desde la tribuna estuvo cerca de golpear a la jugadora Sophie Cunningham del Fever de Indiana durante un partido contra las Sparks.

También se arrojaron juguetes sexuales en los partidos en Nueva York y Phoenix el martes pasado, pero los proyectiles no llegaron a la cancha. La policía dice que otro juguete fue lanzado en un partido en Atlanta el 1 de agosto, aunque no está claro si ése llegó a la cancha.

Las distracciones han creado desafíos inesperados para la liga, los equipos y las jugadoras, pero también para la seguridad de los estadios.

A continuación, algunos detalles sobre los casos:

¿Se están realizando arrestos?

Un hombre fue arrestado el sábado en College Park, Georgia, después de ser acusado de lanzar un juguete sexual a la cancha durante el enfrentamiento del Dream de Atlanta contra las Valkyries de Golden State, el 29 de julio, según un informe policial. El reporte dice que se lanzó otro juguete sexual durante el partido del Dream el 1 de agosto contra el Mercury de Phoenix, pero esa instancia no pareció resultar en una demora del juego.

El sujeto está acusado de conducta desordenada, allanamiento criminal, indecencia pública y exposición indecente. Los cuatro cargos son delitos menores en el estado de Georgia, lo que significa que si es condenado, el castigo por cada uno puede ser una multa de hasta 1.000 dólares o incluso 12 meses de cárcel.

Un delito menor por indecencia pública y exposición indecente también puede requerir el registro en la lista de delincuentes sexuales del estado.

El informe dice que el hombre le dijo a la policía "esto se suponía que era una broma que se haría viral."

Otro hombre en Phoenix fue arrestado después de que la policía informó que había lanzado un juguete sexual a la multitud el martes en un partido de Mercury. La policía dice que el joven de 18 años sacó el juguete sexual del bolsillo de su suéter y lo arrojó hacia los asientos frente a él, golpeando a un espectador en la espalda.

El hombre luego le dijo a la policía que era una broma que había estado en tendencia en las redes sociales. Relató que había comprado el juguete un día antes para llevarlo al partido.

Más tarde fue abordado por un voluntario en el estadio que había presenciado el incidente y comenzó a seguirlo mientras el hombre intentaba salir del recinto.

La policía dice que el hombre fue arrestado bajo sospecha de agresión, conducta desordenada y exhibición pública de material sexual explícito.

El New York Liberty le dijo a The Associated Press el jueves por la noche que hay una investigación en curso sobre el lanzamiento en Nueva York y el equipo está cooperando con las fuerzas del orden.

¿Qué dificultades enfrenta la seguridad de los estadios para detener esto?

Los tipos de juguetes sexuales que se lanzan a la cancha generalmente no incluyen elementos metálicos, lo que significa que los detectores de metales de los estadios no pueden detectarlos.

Cuando se llevan en el cuerpo de un espectador, se vuelven aún más difíciles de detectar.

Los equipos de seguridad de los estadios enfrentan desafíos para detectar estos objetos, según Ty Richmond, presidente de la división de servicios de eventos en Allied Universal Security, una empresa que proporciona servicios de seguridad a ciertos estadios de la NBA, WNBA, NFL, MLB y MLS en todo el país.

"No todos los estadios están utilizando un proceso de detección que sea consistente y pueda detectar (los juguetes sexuales) debido a lo que requeriría: registros corporales, abrir los bolsos o prohibirlos", dijo. "El conflicto de la rapidez para hacer que los fanáticos entren al estadio y al recinto es un tema importante, lo mismo que la seguridad y protección."

Los límites de la seguridad de los estadios hacen que la acción legal sea uno de los disuasivos más fuertes para este tipo de comportamiento, dijo Richmond.