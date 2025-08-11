Va Samir al futbol árabe

Samir Caetano se despide de la Liga MX. El defensa brasileño que se encontraba a préstamo con el Mazatlán FC, pero cuyos derechos federativos pertenecen a Tigres, fue vendido por los felinos al club Alnajmah de Arabia Saudita. El defensa amazónico se encontraba cedido de manera temporal con los Cañoneros desde principios del 2025, pero el conjunto de la UANL llegó a un acuerdo con el conjunto de Unaizah, para transferir de manera definitiva al zaguero de 30 años.