Westbrook regresa con Lakers

Después de meses de que parecía que la relación entre Russell Westbrook y los Lakers de Los Ángeles se dirigía a una inminente ruptura, el base reportó a los entrenamientos el lunes.

El retorno de Westbrook está entre las mayores sorpresas de un movido verano para la NBA —y nadie sabe con certeza cuánto tiempo durará dado los rumores sobre un potencial canje para el MVP del 2017.

Pero Westbrook y sus compañeros de los Lakers —incluso Patrick Beverley, su némesis— están determinados a hacerlo funcionar después de que no sucedió en su primera temporada de vuelta en su ciudad natal.

"Me quieran aquí o no, no importa honestamente", admitió Westbrook. "Mi trabajo es ser un profesional. Presentarme al trabajo como lo he hecho hasta el momento. Hacer mi mejor trabajo que sé cómo hacer y es todo".