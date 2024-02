Llega la recta final en la NBA

No hay jugador de la NBA que sea más fanático de las carreras de trineos que Nikola Jokic. El astro de Denver es dueño de caballos, va a las pistas cada que puede e incluso aceptó uno de sus premios de Jugador Más Valioso mientras cabalgaba en su granja en Serbia.

Sabe que la recta final generalmente decide el resultado de las carreras.

Y lo mismo aplica en la NBA, que entra en la recta final.

Cumplido el receso por el Juego de Estrellas, los campeones defensores Nuggets, junto con un grupo de otros contendientes, desean que sea el momento en el que puedan comenzar a encontrar su mejor racha. Denver sale del descanso en la cuarta posición de la Conferencia Oeste, tres juegos detrás del primero Minnesota.

"No escuchamos lo que dice la gente", dijo Jokic. "Sabemos de lo que somos capaces. Y funciona para nosotros. Así que, no sé lo que dice la gente, que no somos buenos. No digo que seamos los mejores, pero no somos malos".

Fueron los mejores la temporada pasada. Esta campaña, el mejor no será coronado antes de junio, por supuesto. En los próximos meses todo se trata de asegurar un lugar en los playoffs, o en algunos casos, pelear por meterse en esa zona.

No se trata de la segunda mitad, como comúnmente le dice la gente al periodo posterior al receso del Juego de Estrellas, pero más bien el último tercio de la temporada. La NBA ha cumplido exactamente dos tercios de su temporada, disputados 820 partidos, con 410 por jugar. Es el momento del año para modificar el libro de jugadas y de que las cosas se pongan un poco más serias.

Paul George, de los Clippers de Los Ángeles, sabe que es el momento clave para afrontar los playoffs. Pero, como un veterano que es, también sabe que el partido más importante siempre es el siguiente.

"No puedes ver muy adelante", dijo George. "Hay que tomar un partido a la vez. Porque eso es lo que se tiende a hacer, segunda mitad de la temporada, comenzar a vez hacia los playoffs y simplemente tratar de clasificar. Pero simplemente tenemos que ir un partido a la vez".

Boston tiene el mejor récord de la NBA y está al frente de la Conferencia Este. Minnesota y Oklahoma City — un par de sorpresas — son primeros y segundos, respectivamente, en el Oeste.

Golden State y los Lakers de Los Ángeles, equipos con aspiraciones al campeonato, desean mantener la dinámica positiva que tenían antes del receso. Los Warriors tuvieron una marca de 8-2 en sus últimos 10 juegos antes del receso, y los Lakers de 7-3.