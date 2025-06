LeBron James no descarta actuación tras retiro de la NBA

El basquetbolista LeBron James dice que no cree jugar en los Juegos Olímpicos de 2028 y no descarta la actuación tras su retiro de la NBA.

El jugador de los Lakers de 40 años, que ganó el oro olímpico en 2008, 2012 y 2024, no se ve en Los Ángeles 2028 ya que tendría 43 años, aunque se dice agradecido de todo lo que ha vivido en el "Dream Team".

"Nada ha cambiado. ¿Dónde estamos, en 2025? No, nada ha cambiado. O sea, si tuviera que analizarlo ahora mismo con lupa, diría que apoyaría al equipo estadounidense el resto de mi vida, sin duda. Pero que siga jugando, no lo veo posible.

"He dado todo lo que tengo y siempre seré agradecido, leal y dedicado al equipo de Estados Unidos y al baloncesto de Estados Unidos", mencionó a The Hollywood Reporter.

James ya piensa en lo que sigue, entre ellos una productora y muy posiblemente la actuación.

"Creo que todo se reducirá a la escritura creativa y al papel. Si el papel es apropiado y siento que puedo hacerlo bien, entonces no me importaría hacerlo en absoluto. Siento que podría dar un giro y ser alguien más que no sea LeBron James. En Trainwreck, mi nombre no era LeBron James. Pero era una versión de mí, mi yo típico, interpretando al mejor amigo de Bill Hader durante esa película.

"Pero sí, me encantaría explorar, y si los guiones empiezan a llegar y hay una oportunidad para mí de actuar y tengo el tiempo, obviamente, después de mi carrera, no me importa mirarlo y ver si puedo hacerlo realidad, seguro", contó.

James ha tenido cameos en varios filmes y participó en Trainwreck (2015) y Space Jam: A New Legacy (2021), aunque en éste último "ganó" el Razzie (la parodia de los Oscar) al peor actor.