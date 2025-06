¡De SLP a la NBA!

Fue el héroe de los Pacers en el juego 3 de las finales de la NBA, pero pocos creerían que el arma escondida de Indiana estudió dos años en San Luis Potosí, tiempo que recuerda con mucho cariño.

Hace seis años -2019-, un adolescente llamado Bennedict Mathurin dejó su hogar en Canadá para volar rumbo a México y meterse a estudiar la preparatoria y practicar básquetbol en la NBA Academy Latin America, complejo ubicado en La Loma, en San Luis Potosí, donde le sacaron todo el jugo, tanto, que fue seleccionado en la sexta posición global del Draft de la NBA en 2022.

Bennedict, de 22 años, sabe que en su formación hay algo con sabor a México, tierra para la que solamente tiene halagos.

"Ese tiempo fue grandioso. La experiencia en la NBA Academy Latin America fue muy divertida, las clases, la escuela era muy buena, teníamos un gran ambiente", comentó a CANCHA el jugador de tercer año en la NBA. "Fueron dos años los que estuve ahí, y fue grandioso".

Mathurin salió desde la banca el miércoles para liderar a Pacers al anotar 27 puntos y ayudarles a ponerse arriba 2-1 en las finales de la NBA. Promedia 20.5 tantos en los últimos dos duelos y podría ser la llave que Indiana necesita para conseguir el anhelado título.

El "Sexto Hombre" de Pacers agradeció haber salido del cascarón para vivir en un país de habla hispana, pues le ayudó a aprender otro idioma.

"Y una de las cosas que agradezco de ese viaje fue que me ayudó a aprender algo de español", añadió.

-¿Puedes decir algo en español?, ¿Qué recuerdos tienes de México?

"Hola, ¿sabes cómo me llamo? Me gustan mucho los tacos", responde entre risas antes de despedirse con un mensaje: "Me gusta mucho México, me gusta mucho la comida, las personas. La experiencia fue grandiosa y seguramente regresaré".