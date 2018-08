Denuncian maltrato en cantera rayada

Monterrey, México.

De acuerdo a la versión de Amaro, la directiva dejó pasar varias semanas sin darle solución a los futbolistas y cuando otorgó la carta ya se habían cerrado los registros en las distintas categorías del futbol mexicano.

"Al terminar el torneo pasado se dio la noticia de que la 2a División desaparecía. Hasta ahí, todo bien, por circunstancias económicas, por simple decisión, porque así lo decidió la Federación, por cualquiera de estos y otros motivos, se entiende.



"Lo que no se entiende son los manejos por parte del Club. De entrada, quedaron libres entre 10-25 jugadores, los cuales por agradecimiento por haber formado parte de tu club, por darte los campeonatos que tanto presumías tú como directivo o empleados de Fuerzas Básicas, son merecedores de seguir buscando su sueño en cualquier equipo de México.



"Para que esto suceda, dichos jugadores necesitan la tan famosa "carta", la cual por años y años se las han negado a jugadores argumentando el tan brillante comentario 'no te la damos porque sabemos que puedes lograr algo en otro club y eso nos perjudica'", expuso en un escrito que tituló "La Pobreza Humana en el Futbol Mexicano (Y más en el Club de Futbol Monterrey)".



Amaro aseguró que varios futbolistas tuvieron que presentarse por su cuenta en las oficinas del club en el estadio y a El Barrial para pelear por su carta de liberación, pero no fueron atendidos por ninguna persona con la autoridad para solucionar el problema.



"Pues resulta que este tema de la carta ya se resolvió. ¡Ya se las dieron hoy (martes)!, pero ¿qué creen? La fecha de registros se cerró el día de ayer (lunes) a punto de iniciar la 4a jornada. De verdad una vez más, ¡qué poca madre!", se lamentó.



Amaro, hoy de 27 años de edad, fue parte del Monterrey entre el 2007 y 2011. Jugó en Segunda y Tercera División, así como en la desaparecida Primera A y con la categoría Sub 20. No llegó a debutar en Primera División.



Tras alejarse del futbol, estudió en la Universidad de Monterrey y se graduó como Licenciado en Contaduría y Finanzas.



Su hermano Érick de Jesús Amaro Cepeda, de 20 años, es quien jugaba en el equipo de Segunda Premier y, presuntamente, fue de los afectados, tras haber hecho su proceso desde la categoría Sub 15.



Al ser cuestionado al respecto, el presidente deportivo de Rayados, Duilio Davino, aseguró que desconocía el asunto.



"Estoy llegando, desconozco el tema, deja ver qué pasó y te lo digo con mucho gusto", dijo al ser abordado en el Aeropuerto Internacional de Monterrey a su regreso de Puebla, donde el primer equipo jugó un partido de la Copa MX.