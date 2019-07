Denuncian abuso y maltrato animal. Exigen mejor trato para el indefenso can

Miguel Alemán, Tam.- Personas defensoras de los animales hicieron pública una denuncia en contra de los encargados de unas albercas privadas de la localidad, asegurando que en dichas instalaciones se mantiene amarrado a un indefenso can en posible estado de desnutrición y sin proveerlo del vital líquido a pesar de las altas temperaturas que se registran.

"En las albercas del rancho "Laurita", es donde tienen un perro amarrado en estado de desnutrición y deshidratación, pues ningún bote con agua le tienen, no es justo que se beneficien del perro para tener seguridad en el lugar y no le pongan atención, seguido tienen gente y no creo que no tengan dinero, el pobre perro ya ni ladrar puede, de lo deshidratado con estos calores", expresó uno de los quejosos que reportaron el maltrato animal, bajo condición de mantener su identidad en reserva.

En ese mismo sentido, organismos defensores de los animales, como es la Fundación "Respeto Animal, A. C", podrían tomar cartas en el asunto e intervenir ante los dueños del lugar, a fin de poder garantizar un mejor trato del indefenso can que también se encuentra muy desatendido en cuando a alimentación por estar prácticamente abandonado.

Luego de este reporte ciudadano, esperemos que la población en general, sobre todo quienes tienen mascotas, tengan un poco de más consideración con ellas y les brinden lo más indispensable para poder sobrevivir, como es suficiente agua y alimentación, además de algo de sombra para poder resguardarse del intenso calor.