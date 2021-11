Denuncian 50 casos de maltrato a mujeres

Cd. Victoria, Tam.- Durante el pasado mes de octubre fueron atendidos cincuenta casos de Violencia Intrafamiliar o en contra de la Mujer en el municipio de Victoria, esto representa un incremento del 30 por ciento con respecto al último año lo cual se atribuye principalmente a la crisis sanitaria y económica por la Covid-19.

Esto lo reveló la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Ma. De la Luz Martínez Covarrubias, "falta mucha información, falta mucho apoyo para toda esa mujer que está ahí, la maltratan, la siguen maltratando y sigue ahí porque no encuentra a donde acudir, no tiene quién la guíe", adelantó que en el presente mes se llevará a cabo una serie de actividades conmemorativas del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, "vamos a continuar con los eventos del día 25 de noviembre al día 10 de diciembre... vamos a hacer diez eventos en el transcurso de esas fechas".