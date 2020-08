Denuncia Sindicato de telefonistas mala atención del IMSS

Cd. Victoria, Tam.

Alrededor de 120 trabajadores jubilados del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) denunciaron mala atención por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social optando por acudir a consulta con médicos particulares, teniendo que pagar hasta la cantidad de mil 600 pesos por consulta y medicamentos, esto a pesar de haber cotizado en el IMSS.

"Le hemos perdido la confianza al Seguro Social porque no nos atiende, y no nada más de marzo para acá, sino que anteriormente estábamos batallando mucho para el servicio, para que nos dieran una atención", dijo el presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Leopoldo Gámez de León, "ya estamos apostando mejor de no ir al Seguro Social y buscar la manera de atendernos por fuera porque hemos tenido muchos problemas con el Seguro Social".

Aclaró que esto no es nuevo ni derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19, sino que desde hace algunos años se viene presentando la situación; como ejemplo, indicó que una consulta con un especialista como un cardiólogo cuesta alrededor de 800 pesos, además, la compra de medicamentos puede llegar a alcanzar una cantidad similar. Consideró que muchos de los jubilados no pueden costear esa necesidad por lo que se encuentran a expensas del Seguro Social.