Denuncia el PAN destrucción de propaganda

Cd. Victoria, Tam.- Además del municipio de Nuevo Laredo, el Partido Acción Nacional ha observado casos de destrucción y vandalización de propaganda electoral en el municipio de San Fernando para lo cual se integra una investigación que será presentada ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral y la Procuraduría General de la República.



"Solo tenemos presentada esta denuncia, robo y destrucción de propaganda en el municipio de Nuevo Laredo, se nos ha informado que la han turnado a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, la FEPADE de la PGR, y estamos esperando el trámite que se le dé a nuestra denuncia", dijo el representante del PAN ante el Consejo Local del INE, Luis Vanoye Carmona, "tenemos otros casos de destrucción de propaganda, de vandalización de nuestra propaganda de nuestros candidatos en un municipio muy particularmente, el municipio de San Fernando".

No obstante y a diferencia con Nuevo Laredo, en San Fernando no se tienen identificados a los responsables de dichos ataques a la propaganda de los candidatos de Acción Nacional, "tenemos fotos, vídeos, donde la persona va, roba, y ya están publicadas estas imágenes, no tenemos el nombre de esta persona pero tenemos la confesión de ellos mismos de que son enviados por Morena, el Movimiento Regeneración Nacional de Nuevo Laredo".