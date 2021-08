Denuncia intento de secuestro la Secretaria General del PRI

A través de un video difundido en su cuenta personal de Facebook, Ojeda Chávez refirió que cuando regresaba de un evento político en Ciudad Madero se dio cuenta que era seguida por un taxi "realmente muy despacio posteriormente otra unidad me aborda de frente".

Para librar la situación dijo, tuvo que "volantear" y se impactó contra un vehículo estacionado.

"Me siento muy consternada por lo que acabo de vivir, y me veo en la necesidad de contarlo por si algo me llega a pasar". En el video con una duración de 3:04 minutos, Ojeda Chávez mostró el impacto que presenta su vehículo marca Mazda.

La candidata a regidora adelantó que presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia sobre los hechos suscitados la madrugada de este lunes.