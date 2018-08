Denuncia a su hijo por agresión

Ciudad de México

La actriz y cantante Merle Uribe denunció a su hijo, Héctor Tapia, ante las autoridades por agresión.

En una entrevista para el programa radiofónico "Todo para la Mujer", Merle dijo que su hijo la golpeó y le rompió los dedos.

"Me aventó del elevador, me empujó en el segundo piso y me caí", dijo sobre otra de las agresiones de su hijo y a causa de la cual no puede caminar bien.

"Cada día los golpes son más y cualquier día me arroja por las escaleras", advirtió.

Uribe dijo que desde hace años ha sido víctima de violencia psicológica por parte de Héctor, pero ahora es violencia física, por lo que levantó el acta correspondiente y pedirá una orden de restricción.