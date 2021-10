Denuncia "El Mijis" a Lalo Mora por abuso

Por medio de su cuenta de Twitter, "El Mijis" dedicó una publicación a Lalo Mora en la que, en una fotografía, aparece el legislador flanqueado de cinco "chavos banda" posando frente a una barda que anuncia un evento grupero con bandas como Pesado, Cadetes y Lalo Mora.

De este modo, en el post Pedro Carrizales preguntó a los internautas: "¿cómo quieren que lo recibamos banda? Háganle su carta a Santa, mis compas les van a cumplir sus deseos", dando a entender que el cantante podría toparse con chavos "del barrio".

Del mismo modo, "El Mijis" expresó que "acá a los abusadores sexuales no les hacen un mole, les hacen chiquito, mamá y papá", y compartió que mañana cabildeará en el Congreso la iniciativa de "castración laboral".

Y es que a principios de octubre, Pedro César Carrizales denunció a Mora ante la FGR por abuso sexual, después de que se virilizaran grabaciones en que el cantante toca y manosea a sus fans después de un concierto en Estados Unidos.

En los videos se observa que el cantante aprovecha el momento en que las mujeres le piden fotos para tocarlas y hasta besarlas.

Carrizales Becerra aseguró en ese momento que por lo menos diez mujeres habrán sido víctimas de acoso por parte del cantante Lalo Mora, también lamentó que los actos del cantante de 74 años siguieran impunes, y declaro que con su denuncia busca que no se normalice la violencia contra las mujeres.

"Lo que estamos tratando de hacer es que no se normalice la violencia contra las mujeres, que no se haga costumbre. Si no me creen se pueden subir al metro y pregúnteles a las mujeres sobre el acoso", dijo "El Mijis".