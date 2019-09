Denuncia desigualdad en Hollywood

Ciudad de México.- Geena Davis considera que la desigualdad de oportunidades a la que se enfrentan las mujeres en Hollywood es inadmisible, durante el Festival de Cine de Deudeville, reportó El País.

"Creo que escuché que en Francia hay un 24 por ciento de directoras y en Estados Unidos solo el 4 por ciento. Quiero decir, 24 por ciento tampoco es suficiente, pero el 4 es una vergüenza", denunció la actriz.

"Es extremadamente importante que los hombres sean socios para encontrar la solución a este problema paralizante: las mujeres excluidas del proceso creativo", agregó.

EN FESTIVAL FRANCES

La actriz presenta en el festival francés el documental This Changes Everything, en el que se examina la discriminación de género tanto en medios como en la industria cinematográfica.

Davis también dijo sentirse satisfecha con lo que ha conseguido el movimiento #MeToo, pues, según ella, gracias a éste se han terminado viejos mitos de Hollywood.

"Antes te decían que siempre habría una actriz más barata o que estuviera dispuesta a hacer lo que le pedían. No sólo con las agresiones sexuales, en general, con todo tipo de discriminación", compartió.