Denuncia Aremi Fuentes burla estatal

La única mexicana que ganó presea en deportes individuales en la justa olímpica nipona, en el levantamiento de pesas, expuso que las autoridades estatales sólo la hayan convocado para colgarse de su resultado y tomarse la foto porque no ha visto nada de ese premio.

Aremi es originaria de Chiapas, pero desde hace casi 7 años entrena en Baja California, entidad que la acogió y que la apoyó para entrenar durante el cierre del CDOM por la contingencia sanitaria por la pandemia.

"Nos fue entregado un estímulo de 50 mil pesos como reconocimiento a lo que hicimos en Juegos Olímpicos, se hizo la foto oficial y todo. A la fecha no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe", dijo Aremi en videoconferencia.

"A otras medallistas olímpicas de Tokio 2020 sus gobiernos les dieron 150 mil pesos más su sueldo (beca mensual) de 20 mil pesos, mientras yo gano tres mil pesos mensuales, más 3 mil 500 de alimentación, y llevo desde 2014 representando al estado. Se me hace una burla lo que hicieron, darme un cheque ante los medios y que no exista", lamentó.

Fuentes añadió que le entregaron 24 mil pesos como una especie de compensación, pero este monto corresponde al pago de becas atrasadas y no a un estímulo por su podio de tercer lugar en las tarimas olímpicas.