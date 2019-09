Demerita Valverde mal arranque del Barsa

Barcelona, España.

Ernesto Valverde, estratega del Barcelona, restó importancia al mal arranque de temporada de su equipo en LaLiga recordando que "en el mundo del futbol se habla de crisis en tres días, y que en tres días sales de la crisis".



Por eso, considera esta semana, en la que el Barsa tiene un doble enfrentamiento ante el Villarreal y Getafe en la competición doméstica, una oportunidad para sumar seis puntos y estar más tranquilos.



Valverde reconoció que su equipo no está teniendo muy buen juego de ataque, sobre todo como visitante, pero matizó la estadística que le señala como el más goleado del campeonato.



"Si atacas bien es que estás bien colocado y te pueden sorprender menos a la contra. La estadística de ser el equipo que más ha encajado hay que tenerla en cuenta, pero también tenemos que ponerla entre comillas. Tampoco es normal que nos piten tres penaltis, porque antes no nos llegaban. Y Valencia y Betis no han hecho goles, pero hemos dominado mucho esos partidos", reflexionó.



Respecto a las pocas ocasiones que el Barcelona genera en faceta ofensiva, Valverde descargó de responsabilidad a Antoine Griezmann y su baja participación en ataque.



"No es por él u otro jugador, es una cuestión global. Los delanteros tienen que entrar en juego".



En este sentido, confía que la vuelta de Ousmane Dembélé. tras la lesión, les pueda ayudar.



"Es un jugador desequilibrante del que esperamos muchas cosas, porque nos lo puede dar", comentó del francés.



Además de Dembélé, la otra novedad de la convocatoria para medirse mañana al Villarreal es la del mediocampista Carles Aleñá, quien sustituye a Ivan Rakitic, después de su mal partido en Los Cármenes.



"Rakitic no está tocado. Es una cuestión de jugadores, ya que tenemos muchos y hay que rotar", comentó el preparador extremeño cuando fue preguntado por la ausencia del internacional croata.



En la convocatoria repite el delantero del juvenil Ansu Fati, pero se cae el punta del Barsa B Carles Pérez. Sin embargo, Ernesto Valverde confirmó que ambos "se quedan en el primer equipo" definitivamente.



El técnico del conjunto azulgrana cree que para analizar la situación por la que atraviesa el equipo hay que centrarse en esta temporada y no irse a la pasada, rechazando de este modo la tesis que señala que el Barsa todavía está acusando el partido de Anfield en el que cayó eliminado de la Liga de Campeones cuando ya se veía en la Final.



Pero sí reconoció que al Barsa le está costando arrancar, aunque confía en que mañana, con la ayuda del Camp Nou, pueda darle la vuelta a la situación.



"Marcar al principio cambia el partido. Para nosotros es fundamental que no nos marquen en el inicio y poder abrir la lata pronto. El público siempre nos ha apoyado en estos partidos", concluyó.