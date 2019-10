Demandó a 'Billy' para protegerlo

Cd. de México.

El vicepresidente del Cruz Azul aseguró que demandó al presidente porque de esa manera puede rendirle cuentas a él y no a un grupo disidente, el cual califica de agresivo.



"Lo estoy cubriendo de un posible ataque de las personas que han sido bastante agresivas. Lo estoy protegiendo de una contrademanda, para que tenga que rendirme cuentas a mí y no a otras personas", dijo Garcés en Futbol Picante.



El directivo explicó que no busca el puesto de Álvarez, quien tendrá que dar cuentas de sus 24 años frente a la Cooperativa Cruz Azul en dicha demanda.



"Categóricamente les digo que no quiero el puesto de Guillermo Álvarez, yo quiero que siga Billy y voy a hacer lo que tenga qué hacer, para defender su posición", declaró.



Sobre el equipo, Garcés indicó que no considera los 20 años sin título de liga como un fracaso, aunque sí deben ganarla ya.



"Para nosotros no ganar un título no es un fracaso, porque no es nuestro único objetivo", estableció.



"Si no conseguimos la novena, tenemos que hacer una reflexión que los que estamos fallando somos nosotros".