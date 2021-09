Demandan vecinos frenar construcción de velatorio

Señaló que acudió a la presidencia municipal a dejar otro escrito al alcalde Jesús Nader para pedir información a la página de Transparencia sobre ese negocio ubicado sobre el bulevar Adolfo López Mateos.

"Dicen que siguen clausurados pero sabemos que empleados del crematorio han intentado entrar sin permiso, violar sellos de clausura que puso Protección Civil y Desarrollo Urbano. "Además ese negocio no cuenta con los permisos necesarios para operar, no hay estudio de uso de suelo y siguen vendiendo previsiones a gente de la localidad con mentiras y engaños pues les dicen que allí va a estar la funeraria y ni tienen permisos", expuso.

Aseguró que los vecinos están inconformes con esa construcción y afirma que en el pasado bloqueo del bulevar no hubo personas ajenas a esa problemática.

"Todos se sienten perjudicados tengo sus firmas si quieren constatar", dijo y agregó que es necesario que la empresa no esté vendiendo mentiras a la gente, pues ya están vendiendo paquetes de funeraria con cremación.

"Si eso es ahorita quienes están comprando previsiones, qué esperan cuando tengan a su difunto, no les van a responder porque les están vendiendo mentiras".

Indicó que a través de la página de transparencia del Ayuntamiento están solicitando al Ayuntamiento una copia certificada del expediente y qué multas fueron impuestas, el monto y quiénes son los representantes legales de la empresa para que reciban notificaciones pues aseguran los vecinos que van a llegar a las últimas consecuencias.

"Si otorgaron permiso quién lo otorgó y en base a qué y si hubo estudio porque al otorgarlo tuvo que haber estudio y si los dieron sin ese estudio también son responsables y ameritan denuncia", recalcó.

Viviana Torres remarcó que si opera esa funeraria en esa zona va a haber mucha contaminación por lo que no lo van a permitir y advirtieron que si es necesario volverán a bloquear la vialidad.

"Le dije al alcalde que en el próximo (bloqueo) no nos quitamos hasta que él vaya y dé la cara. Nosotros queremos que reubiquen ese negocio, no queremos esa contaminación, ellos pueden decir el primer año que no pasa nada, el segundo que los aparatos son nuevos pero en dos o tres años esos aparatos se vuelven obsoletos y empiezan a descomponerse y en México las autoridades no exigen que los aparatos estén en buenas condiciones, les ponen a veces piezas de baja calidad y allí va a empezar el problema", concluyó.