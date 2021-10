Demandan ´teachers' pago de antigüedad

El 'ticher' señaló que algunos maestros ya han fallecido sin recibir una pensión justa dejando en el desamparo a sus familias, mientras que la mayoría exige esta prestación de ley, en particular los que se encuentran más cerca de su fecha de jubilación en el sistema de educación estatal, "hemos estado desprotegidos realmente sin prestaciones, a partir del 2019 empezamos a recibir algunas prestaciones y están esos años que no han sido depositados".

Daniel Lemus no pudo precisar a cuánto ascenderá el monto que se le adeuda a los más de dos mil maestros de Ingles por concepto de antigüedad y otras prestaciones patronales pendientes, "la audiencia de hoy es para pedir el apoyo del Congreso del Estado para que se nos escuche y aboguen por nosotros para recibir esas aportaciones, y que ya haya una certeza laboral y que las personas que ya estén en edad de jubilarse que puedan hacerlo sin ningún problema".

Recalcó que desde 2001 se han estado realizando las aportaciones de parte de los distintos gobiernos federales sin que estos recursos hayan aterrizado a las arcas del IPSSET, "no llegó sino hasta el 2019 y no al cien por ciento porque todavía estamos en espera de que se nos homologue el reconocimiento, y de igual manera el salario porque el salario está muy bajo; de hecho no se nos está reconociendo como maestros de grupo a pesar de que se nos evalúa de la misma manera que a los maestros de Primaria, y a nosotros solamente se nos dio un nombramiento como ´Asesores de Inglés´ que es un nombramiento que no existe".