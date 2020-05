Demandan regularizar en la Esfuerzo Popular

Esta colonia me platican que tiene alrededor de treinta años, han estado líderes al frente de esta colonia y no entiendo qué es lo que pasa porque una persona que se ostente de representante de ellos tiene que buscar la manera de ayudarlos Benjamín Torres Hernández, dirigente de colonos

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de vecinos de la colonia ampliación Esfuerzo Popular acudió al Palacio de Gobierno para presentar un pliego petitorio con motivo de la contingencia sanitaria por el COVID-19, entre las peticiones se encuentran apoyos alimenticios, agua potable y regularización en beneficio de 250 familias que habitan en aquel sector.

"Se puede decir que de tres temas dos ya están resueltos, hay uno que van a ver a las personas indicadas para tratar de resolverlo, pero hay un 90 por ciento de probabilidades de que quede resuelto", aseguró el dirigente de la Unión Revolucionaria de Gestores del Estado, Benjamín Torres Hernández, luego de la reunión que sostuvo con personal de la Secretaría General de Gobierno.

La principal petición, y la cual aún está en revisión, es sobre la regularización del asentamiento que ya cuenta con casi treinta años; el gestor social dijo que el polígono que se localiza en el extremo sur de esta capital cuenta con más de 400 lotes de los cuales 250 se encuentran ocupados por igual número de familias; de estas, entre 50 y 60 viven en extrema pobreza entre los que se hallan personas de la tercera edad.

"Esta colonia me platican que tiene alrededor de treinta años, han estado líderes al frente de esta colonia y no entiendo qué es lo que pasa porque una persona que se ostente de representante de ellos tiene que buscar la manera de ayudarlos, y según lo que me platican ellos, avances no han tenido nada", Torres Hernández mencionó que el trámite de regularización iniciará desde cero para lo cual todos los residentes de dicha colonia deberán contar con documentos que avalen su residencia.

En cuanto a los apoyos alimenticios, apuntó que ya se lograron más de 50 despensas que serán entregadas a las familias más necesitadas, así como abasto de agua a través de camiones cisterna de manera más regular, "que sean un poquito más sensibles, que, si esas otras personas se quedaron sin agua que les echen, total ya anda la pipa ahí, eso es lo que queremos nosotros y eso es que van a tocar el tema".