Demandan el pago de utilidades

Río Bravo.—

Entre trabajadores y ex empleados de la empresa maderera y vidrios Río Bravo, se presentaron en las oficinas de este medio informativo para demandar el pago del reparto de utilidades que por ley les corresponde, y que afecta a más de una veintena de trabajadores.

Explicaron que el martes pasado ante la negativa de la empresa, acudieron a la Procuraduría del Trabajo en donde fueron recibidos por el licenciado José Raymundo Camacho procurador auxiliar, pero de nada les sirvió pues les dijo que nada podía hacer ya que la empresa por documentos que le entregó la licenciada Silvina Castillo como representante legal del negocio sólo reportaron pérdidas. Nosotros sólo estamos reclamando lo justo porque no es posible que viendo que si hubo mucho trabajo nos salgan con que nada más hay pérdidas, que por eso no pueden darnos nada, y que le hiciéramos como quisiéramos, lo cual no se vale, dijeron los quejosos.