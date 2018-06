Demandan por documental

Los Ángeles, California

Los herederos de Michael Jackson demandaron a Walt Disney Co. por usar sin permiso canciones, videos musicales y material de archivo del cantante en el especial de televisión The Last Days of Michael Jackson.

"Disney y ABC nunca solicitaron el permiso a los herederos de Jackson para usar el material de propiedad de los herederos en la transmisión", dijo en un comunicado Howard Weitzman, abogado de los herederos. "¿Te imaginas usar la propiedad intelectual de Disney, como Mickey Mouse, Cenicienta, Star Wars, los Avengers, Toy Story y muchas otras obras, sin pedir permiso a Disney ni obtener una licencia?"

Los herederos demandaron por daños no especificados por infracción de derechos de autor ayer en el tribunal federal de Los Ángeles.

Representantes de Disney no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el caso.