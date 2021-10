Demandan controles fiables en antidoping

Tras la aprobación de que todos los miembros del Cabildo y secretarios del Ayuntamiento de Reynosa deberán hacerse pruebas de antidoping para demostrar que no consumen drogas ni sustancias ilícitas, regidores han solicitado que se destine un laboratorio confiable, donde no exista oportunidad para modificar ni alterar los resultados.

Las pruebas de antidoping deberán realizarse en las próximas semanas, y aunque aún no se ha especificado si el diagnóstico será por cuenta propia o a través de un solo centro, Carlos Alberto Ramírez López quien preside la comisión de asuntos legislativos, coincidió en que debe hacerse énfasis en los resultados.

"Aún no sabemos si se pagará con recurso propio o del municipio, pero sin importar eso los resultados deben ser reales, que se eliminen ciclos de consumo, porque las drogas afectan no solo a la persona que las consume sino a todo un entorno, y como funcionarios no podemos estar hablando de la prevención si estamos dentro de ello", precisó.