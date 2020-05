Demandan apoyos y los dejen trabajar

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de taxistas ´libres´ se manifestaron en Palacio de Gobierno demandando apoyos económicos por la contingencia sanitaria del COVID-19, así como permiso para regresar a trabajar los domingos; tras la reunión revelaron que aunque no se concretó un apoyo económico sí se les ofreció la posibilidad de recibir concesiones para trabajar por su cuenta.

Antes, esta misma semana, ese grupo de trabajadores se entrevistó con el subsecretario del Transporte, Heriberto Morado Cisneros, a quien le hicieron la petición de seguir laborando ese día, "no vamos a pedir otra cosa más que nos den soluciones y ese señor para todo mete la ley y no viene al caso, nosotros lo que queremos es que nos dé soluciones", dijo el taxista Jesús Soto, "no quiere que trabajemos el domingo y a los libres nos quiere mover del bulevar que porque no podemos estar parados porque la ley lo prohíbe...".

Fue a finales de abril cuando la Secretaría General de Gobierno dio a conocer que el servicio de transporte público, incluidos taxis, microbuses y camiones urbanos, quedaría suspendido el domingo para reducir la movilidad urbana y frenar la propagación del virus SARS-CoV 2; dicha medida se aplicará indefinidamente en los municipios de Altamira, Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, y Victoria.

"El domingo que nos dejen trabajar a nosotros... no nos dejan laborar y los Ubers sí están trabajando ahí en el bulevar", el grupo de taxistas estaciona sobre el bulevar Praxedis Balboa por lo que también pidieron permiso para continuar en ese lugar ya que la Subsecretaría del Transporte les ha avisado que tienen que liberar ese sector, "ellos sí están parados ofreciendo el servicio como si fueran taxis y son un carro particular".

Los taxistas fueron atendidos por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno quienes les ofrecieron la posibilidad de facilitarles concesiones del Transporte Público para ya no tener que depender de un patrón y para que trabajen por su cuenta, "hay compañeros que a ellos el patrón les da el domingo para que se recuperen y así como están las cosas, no quieren que estemos trabajando los domingos".