Demanda Queiroz ante FIFA adeudos

Londres, Inglaterra.

El ex técnico de Irán, Carlos Queiroz, presentó una queja ante la FIFA al asegurar que la federación iraní le sigue debiendo salario de su tiempo al frente de la selección nacional.



Queiroz dirigió a la selección iraní durante ocho años hasta enero, cuando el equipo quedó eliminado de la Copa de Asia en semifinales. El entrenador portugués fue contratado por Colombia para afrontar la Copa América de este año y las eliminatorias para el Mundial de 2022.



Los representantes de Queiroz informaron a The Associated Press que se les instruyó a abogados presentar una queja formal ante la FIFA, en la que se afirma que la federación "no cumplió con sus obligaciones, relacionadas con el último contrato de seis meses que concluyó en enero y también relacionadas con el previo".



Queiroz firmó su último contrato tras la eliminación de Irán en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2018, acordando guiar al equipo a la Copa de Asia.



La FIFA confirmó el martes que había recibido una queja de Queiroz contra la Federación de Irán "en relación con una disputa contractual entre las partes".