Demanda Pedro Ferriz al INE por no revisar firmas de independientes

Cd. de México.- El aspirante independiente a la Presidencia, Pedro Ferriz de Con, demandó al Instituto Nacional Electoral (INE) por no revisar las firmas de los aspirantes independientes.



El comunicador acudió este lunes por la mañana a la Oficialía de Partes de la autoridad electoral para denunciar que Lorenzo Córdova ha sido omiso a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó al INE realizar investigaciones para determinar si hay un presunto tráfico de padrones electorales utilizado por algunos aspirantes para juntar rúbricas.



"Estoy demandando al consejero presidente de esta institución y a los consejeros por no estar acatando lo que el Tribunal Electoral les está ordenando", aseveró el comunicador al terminar de entregar la demanda.



"Les ordenó una investigación exhaustiva sobre mi denuncia de un mercado negro de credenciales de elector operado y comprado por quien resulte responsable, en donde yo estoy señalando a Jaime Rodríguez 'El Bronco', Margarita Zavala y a Armando Ríos Piter", añadió Pedro Ferriz.



El independiente urgió que la investigación se haga antes de que inicien las campañas presidenciales, para que haya una determinación general sobre su demanda.



"El consejero presidente no ha comunicado al Pleno la necesidad de hacerla", expuso.



Ferriz de Con criticó que el Instituto plantee que se hará una revisión aleatoria y no completa de las credenciales de elector que fueron presentadas por los aspirantes independientes a la Presidencia de la República que lograron tener las rúbricas requeridas por la Ley Electoral.



"Están proponiendo hacer una revisión aleatoria de las credenciales presuntamente apócrifas y no general, y yo lo que demando es que no se cobijen en lo aleatorio y que hagan, de una vez y por todas, una revisión completa", afirmó el aspirante a la Presidencia.



"No podemos seguir viviendo en la simulación de que en México se hacen las cosas bien cuando se hacen con trampa".



En ese sentido, exigió al INE negarles el registro a los aspirantes independientes a la Presidencia de la República que hayan recurrido a la recolección de firmas apócrifas.



"Por haber comprado credenciales falsas lo menos que pueden hacer es estar en una contienda legal, si no lo hace el INE estaría incurriendo en un fraude a la Nación", manifestó Ferriz de Con.



El independiente adelantó que si el organismo electoral valida las candidaturas de Rodríguez, Zavala y Ríos Piter, formará un frente común para oponerse a la decisión.



"Van a ver en mí un frente común a través de Hablemos por México en donde nos vamos a resistir de una o de otra manera, pero siempre por las vías civilizadas; no me puedo instalar en la anarquía", advirtió Ferriz de Con.



"Estoy seguro de que la apoyaran millones de mexicanos porque las credenciales son de todos nosotros y el dinero empleado también", añadió.