Demanda Gregg Berhalter limpieza

El técnico Gregg Berhalter centró la polémica en el arbitraje. No quiso que pasaran inadvertidas las ocasiones en que los futbolistas mexicanos fingieron faltas en contra de Canadá, en una noche en la que tuvieron 2 penales a favor.



"Que sea un juego físico, difícil, lo mismo que México quiere. Queremos ser justos, el árbitro tiene que manejar este juego en forma justa. He visto muchas veces que los jugadores de México se agarran el cuello o la cara, eso no tiene sitio en el juego. Queremos que sea una lucha física, pero esto no pertenece. En Semifinal el árbitro no manejó eso bien y no puede haber manos a la cara o al cuello en este juego", lanzó.