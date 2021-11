Demanda Canaco mayor seguridad por el Buen Fin

Recordó que cada año se tiene la colaboración en este sentido, en donde afortunadamente durante los días que dura este programa del Buen Fin no se han presentado robos o asaltos a los ciudadanos que salen a consumir a los diferentes comercios locales.

Manifestó además durante esta semana de ofertas contribuyen las autoridades federales como es el caso de la Guardia Nacional para que haya mayor presencia junto a la Policía Estatal, esto es bueno para que los consumidores salgan con mayor confianza.

Rodríguez Padrón indicó que otro tema a cuidar son los precios, aquí la Procuraduría Federal del Consumidor estará llevando a cabo operativos para que se respeten los mismos, pero sobre todo, que haya ofertas reales.

"No hemos tenido sanciones en contra de los comercios, pero sabemos que las multas son sumamente elevadas en caso de que no haya las ofertas o no se respeten los precios señalados al momento de que se lleva a cabo esta campaña", dijo.

Agregó que esta prácticamente todo listo para que se lleve a cabo esta nueva edición del Buen Fin, en donde habrá la suficiente seguridad, además de las ofertas que se acostumbran en estas fechas.