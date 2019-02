Delincuentes se hacen pasar por autoridades

Valle Hermoso, Tam.

Nuevos intentos de extorsión telefónica se han venido registrando en los últimos días en esta localidad, cuando delincuentes llaman por teléfono a celular o a casa y aseguran ser parte de las autoridades policiacas locales.

"Me llamaron para pedirme información de mi familia, según me estaban hablando del Complejo de Seguridad Publica Municipal y hasta me dieron el nombre de un antiguo policía local que fue jefe ahí, pero al saber yo mismo que la persona ya no estaba en su cargo desde hace tiempo, supe que se trataba de un intento de extorsión", dijo ayer Mario Ruiz, habitante de la colonia Flores Magón.

En los últimos meses, los intentos de extorsión telefónica se habían disminuido importantemente, sin embargo en los últimos días volvieron a presentarse algunos casos que hasta se han reportado a través de las redes sociales.

El comandante de la Policía Ministerial Investigadora en la ciudad, Francisco Rodríguez, pidió a la comunidad que todos los actos delictivos de esta naturaleza, se denuncien de manera formal y así terminar con uno de los delitos que siguen dañando la tranquilidad y economía de las familias de la región.