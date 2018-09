Delincuentes matan a dos policías en Jalisco

Guadalajara, México.

De acuerdo con la Comisaría local, los agentes atendían un reporte de robo cuando se dio el incidente en el cruce de Ayuntamiento y Jalisco, en la Colonia El Mante, al filo de las 23:00 horas.



"Se registra un robo con violencia de un vehículo aquí en la Colonia Pinar de la Calma. La propietaria es despojada de él con amenazas y tras el reporte se inicia un operativo de búsqueda".



"Los compañeros al paso lo detectan e inician la persecución y luego se internan en esta Colonia El Mante", explicó Roberto Alarcón, director de la institución policial.



Al llegar a Ayuntamiento y Jalisco, los patrulleros interceptaron a los sospechosos, no obstante, al bajarse para comenzar la inspección, fueron sorprendidos por un cómplice que llegó después.



"(Éste último sujeto) al parecer era escolta de los causantes y les disparan en la cabeza a los compañeros, que lamentablemente fallece uno aquí en el lugar de los hechos y nos están informando que hace unos momentos falleció el otro en (la Cruz Verde de) Las Águilas", dijo el Comisario.

Los agentes caídos, identificados extraoficialmente como Juan José Cortés Rangel y Jonathan de Jesús López Guzmán, al parecer no alcanzaron a repeler la agresión, aunque se cree que forcejearon con los implicados.



"Creemos que no (alcanzaron a repeler) porque cuando se bajan de la patrulla inmediatamente llega otra persona por detrás y lamentablemente les pegan en la cabeza", añadió Alarcón.



En el lugar había unas cámaras del Escudo Urbano que captaron el momento del ataque, sin embargo, la oscuridad impidió ver claramente a los responsables.



Las autoridades retuvieron a tres sospechosos.



"Estamos platicando con tres personas, al parecer uno de ellos, no tenemos todavía las certeza, pudo haber sido uno de los causantes, sin embargo no tenemos todavía armas aseguradas", comentó el titular de la Policía municipal.