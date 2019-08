Del libro al cine

Ciudad de México

Como pregunta de trivia, ¿cuántas películas inspiradas en una novela de Stephen King verán la luz este 2019? Son cuatro largometrajes: "Cementerio Maldito", dirigida por Kevin Kölsch y Dennis Widmyer; "It: Capítulo 2", cuyo estreno mundial será dentro de dos semanas; "In the tall Grass", producción de Netflix y "Doctor Sleep", protagonizada por Ewan McGregor.

Con esta tendencia irrefrenable de adaptación, no es de extrañar que el postergado proyecto de "La Chica que Amaba a Tom Gordon" vuelve a ponerse sobre la mesa y tal parece que ahora sí se hará realidad.

Siendo su título original "The Girl who Loved Tom GordonW, esta novela fue publicada en 1999 por el maestro del terror. Poco tiempo después, el mítico cineasta George Romero se había comprometido, con mucho interés de su parte, en llevar aquel relato a la pantalla grande. Sin embargo, pasaron años sin que el proyecto aflorara y lamentablemente el director murió en 2017 sin materializar su tentativa.

´RESUCITARáN´ PROYECTO

No obstante, la viuda del realizador de "La Noche de los Muertos Vivientes", Chris Romero, ha decidido resucitar la posibilidad de una adaptación y lo hará con ayuda del productor Roy Lee, también responsable de las recientes entregas sobre el payaso Pennywise y el Club de los Perdedores.

"La Chica que Amaba a Tom Gordon" cuenta la historia de Trisha McFarland, una niña de nueve años que se separa de su madre durante una caminata en el Sendero de los Apalaches y se pierde. Al caer la noche e incapaz de hallar su camino, Trisha prende su radio portátil para consolarse. Así escucha los reportes sobre un encuentro de beisbol, donde figura su pitcher favorito, Tom Gordon. Cuando la recepción falla, la niña imagina que el deportista la acompaña y la protege de un enemigo que podría o no estar acechándola, aguardando en las profundidades del bosque.

Hasta el momento, los productores buscan un guionista para la cinta. Ante la imposibilidad de que George Romero, íntimo amigo de Stephen King, participe en la adaptación, sólo queda esperar que el futuro equipo creativo logre captar la tenebrosa atmósfera que el acaecido cineasta seguro había previsto.